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Царьград

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Школа №9 в Коврове: подрядчик сорвал сроки ремонта по нацпроекту

Школа №9 в Коврове: подрядчик сорвал сроки ремонта по нацпроекту

В Коврове контролирующие органы провели инспекцию капитального ремонта в средней общеобразовательной школе № 9, осуществляемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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