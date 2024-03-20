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Спикер палаты представителей: было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США

Спикер палаты представителей: было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США

Киевский режим значительную ставку делает на 22 марта, когда конгресс США вновь соберётся для обсуждения проекта бюджета США и заодно – возможного выделения военной помощи Украине в сумме более 60 млрд долларов.

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