Муравленковский проект «Наставничество» вошёл в топ-100 лучших управленческих решений страны

Этот проект уже 10 лет помогает молодым специалистам адаптироваться на муниципальной службе, и сейчас он нуждается в поддержке на голосовании за Всероссийскую премию «Служение»! Проект уникален тем, что создаёт систему передачи знаний от опытных сотрудников к новичкам.