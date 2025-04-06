Муравленковский проект «Наставничество» вошёл в топ-100 лучших управленческих решений страны

Этот проект уже 10 лет помогает молодым специалистам адаптироваться на муниципальной службе, и сейчас он нуждается в поддержке на голосовании за Всероссийскую премию «Служение»! Проект уникален тем, что создаёт систему передачи знаний от опытных сотрудников к новичкам.
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