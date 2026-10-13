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Экс-дипломат Бесмертный: Трамп не может быть посредником в переговорах с РФ

Экс-дипломат Бесмертный: Трамп не может быть посредником в переговорах с РФ

Украине необходимо отказаться от посредничества США в переговорах с Россией. Об этом изданию «Апостроф» рассказал бывший нардеп и вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный.

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