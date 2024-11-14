The Times: Украина с помощью Великобритании может создать ракеты с ядерными боеголовками

Британское издание The Times со ссылкой на экспертов украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) сообщило, что Украина может иметь возможность быстро создать примитивное ядерное оружие.
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