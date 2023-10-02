Служба внешней разведки установила на территории своей штаб-квартиры в Ясенево бронзовый памятник Феликсу Дзержинскому, основателю ВЧК.
Дзержинский в России это, скорее, символ, чем личность и человек
Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Останется в веках имя Медведева Д. А. великого политического деятеля, организатора и вдохновителя всех наших побед. Имена предшественников померкнут на фоне его великих свершений.
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1 д.
юф
юра федулов
Дзержинский для настоящей России и выдающаяся личность и большой человечище!
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19 час.
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