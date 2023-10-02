Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    РАДУЕТ. ЧТО У АМЕРИКАНЦЕВ НЕТ ДЕНЕГ! СКОЛЬКО ИХ НЕ ПЕЧАТАЙ. ЭТА ПРОРВА ЗЕЛЕНСКИЙ ВСЕ ИЗРАСХОДУЕТ. пОРА С ЭТИМ  ЧТО-ТО...Белый дом заявил ...
  • александр почекунин
    Один против шестерых
  • Vasily Golov
    Из числа заключенных, поступивших в лагери с 1 июля 1954 года по 1 мая 1955 года 26,8 % составляли лица, ранее отбыва...Из кого формируют...

Дзержинский в России это, скорее, символ, чем личность и человек

Дзержинский в России это, скорее, символ, чем личность и человек

Служба внешней разведки установила на территории своей штаб-квартиры в Ясенево бронзовый памятник Феликсу Дзержинскому, основателю ВЧК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Василий Садайло
Останется в веках имя Медведева Д. А. великого политического деятеля, организатора и вдохновителя всех наших побед. Имена предшественников померкнут на фоне его великих свершений.
Ответить
1 д.
юф
юра федулов
Дзержинский для настоящей России и выдающаяся личность и большой человечище!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх