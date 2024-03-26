Песков: рано говорить о реакции РФ в случае причастности Киева к теракту в "Крокусе"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока неуместно говорить, повлияет ли на готовность России к переговорам, если будет установлено, что Украина причастна к теракту в "Крокус сити холле", передает ТАСС.
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