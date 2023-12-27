Ивлеева со слезами просит «второй шанс» или «публичной казни» у русского народа (ВИДЕО)

Надежда Белугина

Эту ДВЕРЬ, дорогие "УЖИКИ", вы уже несколько лет, как ПРОБИВАЕТЕ САМИ, разрушая традиции и целостность страны. И тащите через неё всю гадость с Запада, как и призналась Ивлеева - все ваши игры и шоу скопированы оттуда. И, предполагаю, за их внедрение к нам, вам ещё и приплачивают, чтобы разлагали, привлекая как много больше молодёжи. И ваш "НЕ КРЕМЛЁВСКИЙ" (хотя могу ошибиться после некоторых событий) ПРОДУКТ, который вы с радостью приглашаете к себе, продукт воспитания через эту проделанную вами дверь, уже воспитанный вами - молодой человек в носочке, как главный ИМЕННО ВАШ продукт этого года. Так что ТВОЯ это дверь, Филипп, со всеми вытекающими из этого последствиями.