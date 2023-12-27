Русская весна
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Русская весна

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Ивлеева со слезами просит «второй шанс» или «публичной казни» у русского народа (ВИДЕО)

Ивлеева со слезами просит «второй шанс» или «публичной казни» у русского народа (ВИДЕО)

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, организатор нашумевшей «голой вечеринки», после широкого общественного резонанса и резкой реакции общества записала уже второе видео с извинениями и раскаянием.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Эту ДВЕРЬ, дорогие &quot;УЖИКИ&quot;, вы уже несколько лет, как ПРОБИВАЕТЕ САМИ, разрушая традиции и целостность страны. И тащите через неё всю гадость с Запада, как и призналась Ивлеева - все ваши игры и шоу скопированы оттуда. И, предполагаю, за их внедрение к нам, вам ещё и приплачивают, чтобы разлагали, привлекая как много больше молодёжи. И ваш &quot;НЕ КРЕМЛЁВСКИЙ&quot; (хотя могу ошибиться после некоторых событий) ПРОДУКТ, который вы с радостью приглашаете к себе,  продукт воспитания через эту проделанную вами дверь, уже воспитанный вами -   молодой человек в носочке, как главный ИМЕННО ВАШ продукт этого года. Так что ТВОЯ это дверь, Филипп, со всеми вытекающими из этого последствиями.
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13 час.
Ю
Юрий Зубрин
На хер &quot;нищих&quot; народ послал!
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4 час.

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