Афиша фильма предоставлена Лидией Григорьевой. В день 75-летия со дня рождения поэта Равиля Бухараева (1951–2012), 18 октября, в столице Татарстана покажут документальный фильм о его супруге – поэтессе Лидии Григорьевой.