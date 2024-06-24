❗️ Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь будут осуществляться выплаты Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️ Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь будут осуществляться выплаты Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.