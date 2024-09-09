Луганская писательница вошла в Совет по поддержке русского и других языков народов России

ЛУГАНСК, 9 сентября, ФедералПресс. Луганская писательница Светлана Тишкина стала членом Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии