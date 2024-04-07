В России предложили создать службу по вопросам миграции в составе МВД

И сократить срок временного пребывания иностранцев в стране Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил создать службу по вопросам миграции в составе МВД, передает «СенатИнформ».
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