Быстрый рецепт квашеной капусты в пакете⁠⁠

⁠⁠ Рецепт квашеной капусты по-быстрому! Нет времени или не хотите готовить ведрами (тазами), тогда такой способ точно для вас! Такую квашеную капусту можно готовить круглый год, на приготовление потратите всего несколько минут! Рецепт простой, пробуйте на здоровье! Для этого рецепта берем капусту весом чуть больше 1 кг Получится недельная норма на нашу семью.