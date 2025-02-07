Будет вкусно
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Будет вкусно

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Быстрый рецепт квашеной капусты в пакете⁠⁠

Быстрый рецепт квашеной капусты в пакете⁠⁠

⁠⁠ Рецепт квашеной капусты по-быстрому! Нет времени или не хотите готовить ведрами (тазами), тогда такой способ точно для вас! Такую квашеную капусту можно готовить круглый год, на приготовление потратите всего несколько минут! Рецепт простой, пробуйте на здоровье!   Для этого рецепта берем капусту весом чуть больше 1 кг Получится недельная норма на нашу семью.

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Комментарии
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Елена Верия
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20 час.
u100
не заквасится..
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19 час.
ЕК
Елена Корнеева
Точно нет
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18 час.
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