26,11,24 Селидово - Новоалексеевка Активные боевые действия в районе Селидово. Танковая атака ВС РФ южнее Новоалексеевки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
26,11,24 Селидово - Новоалексеевка Активные боевые действия в районе Селидово. Танковая атака ВС РФ южнее Новоалексеевки.
Свежие комментарии