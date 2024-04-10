МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store. Как пишет Комсомольская правда оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, но к ним они никакого отношения не имеют.
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