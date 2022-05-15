Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

«Актобе» победил «Тобол» и стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по баскетболу

Вчера завершился решающий матч в серии за 3-е место чемпионата Казахстана по баскетболу. Костанайский «Тобол» уступил БК «Актобе» со счетом 73:81.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх