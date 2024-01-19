Как крымские хищники разоряли Русь и пытались возродить Золотую Орду

Крымско-татарский всадник на гравюре фламандского гравера Абрахама де БрюинаКрымские хищникиРусская держава во главе с государем Василием III вела Десятилетнюю войну с Литовской Русью к победе, собираясь взять не только Смоленск (Три осады Смоленска), но Витебск, Полоцк и Киев.
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