«Аризона» впервые за 2 года одержала 4 победы подряд. В последних 3 матчах команда забросила 22 шайбы

«Аризона» одержала 4-ю победу подряд, обыграв «Торонто» (5:4 ОТ).  В последних трех матчах на счету «Койотис» 22 заброшенные шайбы, включая рекордные 9 в игре с «Детройтом».

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