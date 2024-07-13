Украина будет предпринимать попытки разрушить мост через Керченский пролив, поскольку этот объект имеет символическое для России значение.
Буданов угрожает уничтожить сакральный символ России
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А почему эта мразь до сих пор жива???Где наши Искандеры???
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14 час.
Н
Николай
Почему Буданов ещё буданит - новэ украиньсько слово!
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13 час.
Ирина Черных
"По его словам, Крым теперь «больше не «непотопляемый авианосец», а неудобная территория» Серьёзно? Зато Украина очень удобная территория для расширения границ России.
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12 час.
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