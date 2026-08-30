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Русская весна

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Пустые полки уже и во Львове: дефицит продуктов фиксируют начался и на западе Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Пустые полки уже и во Львове: дефицит продуктов фиксируют начался и на западе Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Полки опустели во многих городах Украины после ударов по складам торговых сетей и логистическим центрам.

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