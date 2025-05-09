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Мареска о 16-летнем Уолше в старте «Челси»: «Реджи весьма хорош, но ему еще многое предстоит сделать и вырасти»

Мареска о 16-летнем Уолше в старте «Челси»: «Реджи весьма хорош, но ему еще многое предстоит сделать и вырасти»

16-летний хавбек – самый молодой в истории клуба игрок, вышедший с первых минут матча в еврокубках. Уолш принял участие в ответной игре 1/2 финала Лиги конференций с «Юргорденом» (1:0).

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