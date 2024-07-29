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Татар-информ

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Конструктор «Ак Барса»: ударная тройка Барабанова и другие идеи для Гатиятуллина в Казани

Конструктор «Ак Барса»: ударная тройка Барабанова и другие идеи для Гатиятуллина в Казани

Хоккеисты казанского «Ак Барса» выходят из отпуска уже на этой неделе. В первых числах августа у команды запланировано медобследование, а чуть позже - контрольный товарищеский матч с альметьевским «Нефтяником».

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