Конструктор «Ак Барса»: ударная тройка Барабанова и другие идеи для Гатиятуллина в Казани

Хоккеисты казанского «Ак Барса» выходят из отпуска уже на этой неделе. В первых числах августа у команды запланировано медобследование, а чуть позже - контрольный товарищеский матч с альметьевским «Нефтяником».
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