Котопёс недели: возьмите из приюта собаку Амели или кота Рыжего

Два потрясных питомца ждут своих людей в московском приюте. фото: приют «Пушистый друг»Мы продолжаем знакомить вас с самыми яркими обитателями столичных приютов только по одной причине: мы уверены, что из приютских животных получаются лучшие домашние питомцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии