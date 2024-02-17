Котопёс недели: возьмите из приюта собаку Амели или кота Рыжего

Два потрясных питомца ждут своих людей в московском приюте. фото: приют «Пушистый друг»Мы продолжаем знакомить вас с самыми яркими обитателями столичных приютов только по одной причине: мы уверены, что из приютских животных получаются лучшие домашние питомцы.