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Котопёс недели: возьмите из приюта собаку Амели или кота Рыжего

Котопёс недели: возьмите из приюта собаку Амели или кота Рыжего

Два потрясных питомца ждут своих людей в московском приюте. фото: приют «Пушистый друг»Мы продолжаем знакомить вас с самыми яркими обитателями столичных приютов только по одной причине: мы уверены, что из приютских животных получаются лучшие домашние питомцы.

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