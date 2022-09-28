Любители езды на самокатах и велосипедах часто обращаются за страховыми выплатами

Травмы во время катания на самокатах и велосипедах являются одними из наиболее частых причин обращений по полисам страхования от несчастных случаев и болезней — об этом свидетельствует статистика Страхового Дома ВСК.
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