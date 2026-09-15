Транспортные полицейские аэропорта Домодедово задержали москвичку за кражу из магазина беспошлинной торговли

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило заявление от представителя магазина беспошлинной торговли о краже из торгового зала дорогостоящих сувениров – двух матрешек общей стоимостью более 57 тысяч рублей.
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