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Происшествия

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Транспортные полицейские аэропорта Домодедово задержали москвичку за кражу из магазина беспошлинной торговли

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило заявление от представителя магазина беспошлинной торговли о краже из торгового зала дорогостоящих сувениров – двух матрешек общей стоимостью более 57 тысяч рублей.

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