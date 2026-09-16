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Тульские новости

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В Туле ночью ограничат движение под Орловским путепроводом

В Туле ночью ограничат движение под Орловским путепроводом

Администрация города Тулы сообщает, что в ночь с 17 на 18 сентября с 22:00 до 02:00 участок ул. Рязанской под Орловским путепроводом будет перекрыт для всех видов транспорта.

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