Axios: Трамп распорядился подготовить удары по хуситам вскоре после инаугурации

Global Look Press/XinHua/Stringer Президент США Дональд Трамп приказал американскому Министерству обороны подготовить план операции против йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" спустя всего несколько дней после своей инаугурации.
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