Континентальная часть Китая не даст пространства для различных форм сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня"

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Континентальная часть Китая готова создать широкое пространство для мирного воссоединения Родины, но при этом ни в коем случае не оставит ни пяди земли для различных форм сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня", заявил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.