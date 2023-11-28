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Китай

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Континентальная часть Китая не даст пространства для различных форм сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня"

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Континентальная часть Китая готова создать широкое пространство для мирного воссоединения Родины, но при этом ни в коем случае не оставит ни пяди земли для различных форм сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня", заявил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

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