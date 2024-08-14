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Проживающих в Латвии россиян просят осудить СВО ради продления ВНЖ

Проживающих в Латвии россиян просят осудить СВО ради продления ВНЖ

Власти Латвии разослали россиянам, получившим ВНЖ до 2003 года, письма с требованием предоставить в миграционные службы сертификат о владении латышским языком на уровне А2, а также анкету с оценкой СВО и российской политики.

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