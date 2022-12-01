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Какие блокбастеры и новогодние фильмы смотреть в алтайских кинотеатрах в декабре и покажут ли там «Аватар 2»

Какие блокбастеры и новогодние фильмы смотреть в алтайских кинотеатрах в декабре и покажут ли там «Аватар 2»

Барнаул, как и вся Россия, уже почти год живёт практически без крупных голливудских новинок. Легально их в краевой столице не показывают, однако в кино ходить всё равно хочется — особенно перед Новым годом, чтобы зарядиться праздничным настроением.

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