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    Не соглашусь. Есть умные женщины, окружающие себя толковыми советниками и тогда все идет, как надо. Правда, таких- ну...Санду обратилась ...
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Politico: не должны летать над Россией — Бельгия выдвинула Украине условия при передаче F-16

Politico: не должны летать над Россией — Бельгия выдвинула Украине условия при передаче F-16

Брюссель планирует поставить Киеву первую партию истребителей F-16 до конца 2024 года. При этом бельгийские власти утверждают, что, согласно двустороннему соглашению, эти самолёты могут использоваться только на территории Украины, сообщает Politico.

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