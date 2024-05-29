Politico: не должны летать над Россией — Бельгия выдвинула Украине условия при передаче F-16

Брюссель планирует поставить Киеву первую партию истребителей F-16 до конца 2024 года. При этом бельгийские власти утверждают, что, согласно двустороннему соглашению, эти самолёты могут использоваться только на территории Украины, сообщает Politico.
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