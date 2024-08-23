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Проект "Бір ауыл- бір өнім" внедрили в Мангистау по опыту Японии

Проект "Бір ауыл- бір өнім" внедрили в Мангистау по опыту Японии

В Мунайлы прошла выставка «Бір ауыл – бір өнім», на которой представлена уникальная продукция предпринимателей района, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс - службу региональной Палаты предпринимателей Атамекен.

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