Суд принял решение по иску Минобороны к «Курганмашзаводу» на 266 млн рублей

Суд отклонил иск Минобороны к «Курганмашзаводу» на 266 млн рублей Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны России к акционерному обществу «Курганский машиностроительный завод», сообщает ТАСС со ссылкой на документы.
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