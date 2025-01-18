Крещение: древние традиции, строгие запреты и обычаи, которые исполняют желания Татьяна Сергеева19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление, один из самых древних праздников в церковном календаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии