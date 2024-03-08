Как выглядеть дорого и стильно: самый простой совет, который почти никто не использует

Замечали, что часто девушки одного типажа, которые подражают друг другу и даже носят одежду в одном стиле, со стороны выглядят по-разному? Почему-то у одних образ получается стильным и законченным, а у других хотя одежда и похожа, такого ощущения нет.
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