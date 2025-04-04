Следователями полиции в Тамбове окончено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденного в отношении двух жителей Воронежской области

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимые жители Воронежской области приобретали запрещённые вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории города Тамбова.
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