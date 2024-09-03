Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В Заполярье заброшки зоны восстановить, пускай там бунтуют..Глава Минюста наз...
  • Чак
    Надо не предлагать, а ДЕЛАТЬ.За незаконную выд...
  • Модест
    Заочные приговоры это смешно. И хватит уже давать пожизненное. Я не хочу за свои налоги кормить эту скотину всю жизнь...Прокурор запросил...

За что киевский режим грозит журналисту «Парламентской газеты» тюрьмой

За что киевский режим грозит журналисту «Парламентской газеты» тюрьмой

Находящаяся в Киеве так называемая прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила о том, что «подозревает» собственного корреспондента «Парламентской газеты» в регионе Александра Мащенко в целом ряде «преступлений»: «публичных призывах к изменению государственной границы Украины», «коллаборационистской деятельности», «разжигании национальной вражды» и «оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» — всего  четыре статьи уголовного кодекса Украины, по которым в совокупности киевские власти угрожают нашему журналисту двенадцатью годами тюрьмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх