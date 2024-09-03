За что киевский режим грозит журналисту «Парламентской газеты» тюрьмой

Находящаяся в Киеве так называемая прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила о том, что «подозревает» собственного корреспондента «Парламентской газеты» в регионе Александра Мащенко в целом ряде «преступлений»: «публичных призывах к изменению государственной границы Украины», «коллаборационистской деятельности», «разжигании национальной вражды» и «оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» — всего четыре статьи уголовного кодекса Украины, по которым в совокупности киевские власти угрожают нашему журналисту двенадцатью годами тюрьмы.