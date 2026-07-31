Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне: КСИР раскрыл, какие объекты Пентагона поражены

В ночь на четверг ВС Соединенных Штатов завершили очередную волну ударов по исламской республике. Как сообщило Центральное командование США, под удары попали десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также морские цели.