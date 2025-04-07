СМИ: сын Януковича перестал быть учредителем петербургской «Арсенал Инвест»

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович вышел из состава учредителей компании «Арсенал-Инвест» в Санкт-Петербурге и сосредоточил бизнес в Донецке, сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы, имеющиеся в распоряжении редакции.