Друг Леонтьева раскрыл, кто живет в московской квартире певца

Валерий Леонтьев не особо раскрывает свое местоположение Заслуженный деятель искусств России, композитор Михаил Герцман, поделился информацией о том, кто проживает в столичной квартире известного певца Валерия Леонтьева.
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