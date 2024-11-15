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Друг Леонтьева раскрыл, кто живет в московской квартире певца

Друг Леонтьева раскрыл, кто живет в московской квартире певца

Валерий Леонтьев не особо раскрывает свое местоположение Заслуженный деятель искусств России, композитор Михаил Герцман, поделился информацией о том, кто проживает в столичной квартире известного певца Валерия Леонтьева.

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