Paynetics купил необанк Novus

Поставщик встроенного финансирования компания Paynetics (Болгария) становится игроком в сфере ESG с помощью приобретения британского необанка Novus, а точнее приложения, хотя финансовые условия этой сделки пока не разглашаются.
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