Семьи погибших и пострадавшие в ходе терактов в Дагестане получат материальную помощь

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что принято решение об оказании обязательной материальной помощи всем семьям погибших и пострадавшим во время терактов в Махачкале и Дербенте, как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам.
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