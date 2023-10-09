Прилеты по Тель-Авиву: потери Израиля непостижимы и превышают заявленные

Неспособность израильской разведки обнаружить подготовку Хамаса к широкомасштабной операции, и полная неготовность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Также работа ПВО страны, которая не справляется с атаками ХАМАС.
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