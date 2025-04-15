Дрон-камикадзе оставил огненный гейзер на крыше транспортера ВСУ

Момент использования ВС России в боевых действиях дронов попали на видео.В Telegram-канале «Изнанка» была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как дрон-камикадзе поразил гусеничный транспортер армии Украины.
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