Почему желтеют огурцы и что нужно делать?

Чистая ярко окрашенная листва овощных культур говорит об их здоровье, обещая щедрый урожай, а вот появляющаяся желтизна на листках должна насторожить огородника, ведь изменение окраски сигнализирует о проблемах: заболевании или поражении вредителями.
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