Почему желтеют огурцы и что нужно делать?

Чистая ярко окрашенная листва овощных культур говорит об их здоровье, обещая щедрый урожай, а вот появляющаяся желтизна на листках должна насторожить огородника, ведь изменение окраски сигнализирует о проблемах: заболевании или поражении вредителями.