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"Пытались выживать": Русский солдат "Бабка" рассказал, как спасался в одном окопе с украинцем

"Пытались выживать": Русский солдат "Бабка" рассказал, как спасался в одном окопе с украинцем

Русский боец с позывным "Бабка" на протяжении десяти дней выживал в одном окопе с неприятелем.Интересный случай под конец 2023 года произошёл под Бахмутом, где в одном окопе на протяжении десяти дней выживали русский и украинский солдаты.

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