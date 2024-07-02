"М.Видео-Эльдорадо": продажи Huawei Pura 70 оказались на 35% выше, чем у P60

Продажи линейки смартфонов Huawei Pura 70, которая была запущена на российском рынке около полутора месяцев назад, оказались на 35% выше в деньгах и на 33% в штуках, по сравнению с предыдущей серией Huawei P60.
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