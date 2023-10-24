Назван кроссовер, стремительно набирающий популярность в России

Буквально только что кроссовер Geely Monjaro был назван бестселлером на вторичном рынке по итогам третьего квартала 2023 года и тут же подтвердил свою популярность и на рынке новых машин: на прошлой неделе модель впервые вошла в Топ-3 популярных новых иномарок.