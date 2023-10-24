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За рулем

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Свежие комментарии

  • Татьяна Курочкина
    Вот только ЭТОГО нам здесь и"не хватало" 🤦Идиотов и откровенно попирающих всякие законы "мажоров" ХВАТАЕТ и без этог...Реактивные гонки ...
  • Астон Мартин
    она у них всегда былаИностранные армии...
  • Астон Мартин
    это все для народа что ли ? от заботников ???благодарим бл...век помнить будем...Купить автомобиль...

Назван кроссовер, стремительно набирающий популярность в России

Назван кроссовер, стремительно набирающий популярность в России

Буквально только что кроссовер Geely Monjaro был назван бестселлером на вторичном рынке по итогам третьего квартала 2023 года и тут же подтвердил свою популярность и на рынке новых машин: на прошлой неделе модель впервые вошла в Топ-3 популярных новых иномарок.

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