Президент Чехии заявил, что Украине не удастся вернуть все ее территории

Президент Чехии Петр Павел заявил, что, по его мнению, настало время для украинцев и их сторонников взглянуть в лицо реальности и принять тот факт, что Украине не удастся вернуть все территории, на которые она претендует.
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