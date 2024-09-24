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Президент Чехии заявил, что Украине не удастся вернуть все ее территории

Президент Чехии заявил, что Украине не удастся вернуть все ее территории

Президент Чехии Петр Павел заявил, что, по его мнению, настало время для украинцев и их сторонников взглянуть в лицо реальности и принять тот факт, что Украине не удастся вернуть все территории, на которые она претендует.

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