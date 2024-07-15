В Кузбассе в ДТП погибли 14-летний водитель и девушка-подросток

В отделе по работе со СМИ ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 14 июля сообщили, что сотрудники полиции Промышленновского муниципального округа устанавливаю обстоятельства ДТП, в котором погибли несовершеннолетние.
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